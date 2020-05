A Monterosso montati i primi punti luce a Led per il lungomare

Cinque Terre - Val di Vara - A Monterosso sono state sostituite le vecchie lampade a vapori di sodio - dalla galleria che divide il borgo storico al baretto sul lungomare di Fegina - con 37 nuovi punti luce a tecnologia LED, ad eccezione di quelli davanti alla stazione ferroviaria che sono, per il momento, solo diradati. Con il prossimo intervento (finanziamento per efficientamento energetico 2020), si potrà concludere il lavoro sostituendo anche i pali sotto la stazione e quelli dal baretto al Gigante.

Questa operazione appena conclusa garantisce un risparmio energetico del 63% rispetti a quanto veniva consumato precedentemente. L' Energia assorbita prima dell'opera era infatti pari a 21.281 kWh/anno, adesso sarà di 7.832 kWh/anno, per un risparmio complessivo pari a 13.449 kWh/anno. Con tale risparmio, per ogni anno di attività, si eviterà di immettere in atmosfera circa 10 tonnellate di CO2.