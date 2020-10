A Levanto scadenza Tari prorogata a metà ottobre per le attività produttive

Cinque Terre - Val di Vara - È stato prorogato al 15 ottobre il termine per la presentazione delle richieste per accedere alla riduzione del 50% della Tari per l’anno 2020 da parte dei titolari e dei gestori delle attività produttive (utenze classificate “non domestiche”).

Il dimezzamento degli importi da pagare per la tassa sui rifiuti è un provvedimento che era stato approvato lo scorso 3 agosto dal Consiglio comunale nell’ambito di un più ampio piano di sostegno alle aziende che hanno dovuto affrontare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 restando chiuse o vedendo i propri fatturati drasticamente ridotti.

Il modulo da compilare per usufruire della riduzione è scaricabile dal sito internet del Comune, e, vista la proroga dei termini concessa dall’ente, va consegnato all’ente entro il prossimo 15 ottobre.