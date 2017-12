A Levanto botti vietati fino all´8 di gennaio del 2018

Cinque Terre - Val di Vara - Niente botti a fine anno, e, più in generale, per tutte le festività. Il sindaco di Levanto, Ilario Agata, ha emesso un’ordinanza che vieta fino all’8 gennaio “l’accensione, il lancio e lo sparo di mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari su tutto il territorio comunale”.

Deroghe al provvedimento potranno essere concesse dall’amministrazione comunale su richiesta scritta e motivata nell’ambito dello svolgimento di particolari manifestazioni.

La violazione dei divieti comporta una sanzione amministrativa di 50 euro.

“Vogliamo tutelare la sicurezza e la tranquillità dei cittadini che in questi giorni di festa assistono o partecipano direttamente alle numerose iniziative che si svolgono in paese - spiega Agata - Si tratta di un provvedimento volto a scongiurare eventuali eccessi nei festeggiamenti, fermo restando l’invito ad utilizzare il buon senso in tutti le situazioni in cui si festeggia, soprattutto in presenza di bimbi”.