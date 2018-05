A Le Grazie settanta parcheggi saranno riservati ai residenti

Cinque Terre - Val di Vara - Saranno tracciati nei prossimi giorni a Le Grazie una settantina di posti auto riservati ai soli residenti del Comune di Porto Venere. Gli stalli, di colore giallo, saranno suddivisi tra le varie zone del paese, in particolare nella zona della rotonda della Chiesa, nelle vicinanze della scuola elementare e nella zona di Via Lungomare. “Viste le numerose istanze pervenute abbiamo deciso anche per Le Grazie di individuare alcune zone riservate esclusivamente ai residenti - dichiara il sindaco Matteo Cozzani - Questa scelta è stata maturata solo dopo aver eseguito un’attenta valutazione del gettito dei parcheggi a pagamento generato dalla frazione delle Grazie, valutazione necessaria per non incidere sulle entrate della società Porto Venere Sviluppo che, con gli introiti derivanti dai parcheggi, deve far fronte al mutuo contratto per il parcheggio di Fezzano. Inoltre - conclude il sindaco Cozzani - stiamo approfondendo ulteriormente la questione dei parcheggi per capire se ci possano essere dei margini per individuare alcune zone da poter riservare ai soli residenti anche nel borgo di Porto Venere".