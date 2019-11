A Framura si parla degli obiettivi dell'Agenda 2030 insieme al CEA

Cinque Terre - Val di Vara - Nell’ambito della costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile per coinvolgere cittadini e stakeholder si è tenuto a Framura, nella splendida cornice dell’Oratorio in località Costa, un incontro tra le Istituzioni, rappresentate dagli amministratori dei Comuni di Bonassola, Deiva Marina e Framura e organizzato dal Centro Educazione Ambientale del Parco Nazionale delle Cinque Terre.



La regione ha infatti incaricato i CEA accreditati del Sistema Ligure di svolgere un’azione ricognitiva sul territorio di competenza (dalla Spezia fino a Deiva Marina, passando per Porto Venere e le Cinque Terre nel caso del CEA del Parco Nazionale delle Cinque Terre) per definire in modo puntuale e concreto la propria strategia che confluirà, insieme a quella delle altre Regioni, in quella Nazionale per l’implementazione dei Goals della AGENDA 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.



Dopo gli interventi delle Istituzioni sono stati presentati dal CEA alcuni dei Goals con un processo partecipato alla fine di ognuno, così da raccogliere informazioni e rispondere ai principali interventi del pubblico intervenuto.



Ora l’azione si sposta nel cuore del Parco Nazionale delle Cinque Terre.