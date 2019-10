Cinque Terre - Val di Vara - Il comitato di Follo della Croce Rossa Italiana organizza un torneo di burraco con finalità benefica visto che il ricavato sarà utilizzato per aiutare le famiglie in difficoltà del territorio. L'appuntamento è per sabato 19 ottobre presso la struttura polivalente di Piazza Garibaldi dove si inizierà alle 20 con un apericena e si proseguirà alle 21 con il torneo vero e proprio la cui quota di partecipazione sarà di dieci euro.

Il torneo sarà seguito dall'arbitro federale Roberto Perrone e saranno previsti premi per le prime cinque coppie classificata.



Per iscrizioni e prenotazioni: Silvana 3470121384