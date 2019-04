A Follo nasce lo sportello "Fuori dall'ombra" per uscire dalla violenza

Cinque Terre - Val di Vara - Sabato mattina nei locali del comune di Follo alla presenza del Sindaco Giorgio Cozzani e del vicesindaco Felicia Piacente è stata firmata la convenzione per dare vita al primo sportello di ascolto per donne vittime di violenza della Val di Vara.

"Grazie al supporto dell'associazione Ombra - si legge in una nota del Comune - che gestirà e coordinerà il progetto Follo diventerà punto di riferimento della vallata per il contrasto alla violenza di genere. Una collaborazione con Ombra nata da qualche mese e consolidata oggi nel progetto "Fuori dall'Ombra" che avrà lo scopo di creare sul territorio uno spazio dedicato alle donne che vogliono uscire da situazioni violente. Una equipe di operatrici, psicologhe e legali esperte nella trattazione del fenomeno accompagneranno la donna in tutto il percorso di autonomia e sicurezza".

"Già dal nome del progetto - prosegue la nota - si può facilmente capire che l'obiettivo è quello di agire in ottica di prevenzione collaborando con la rete territoriale già esistente per creare uno strumento per l'emersione di tutti quei casi di violenza e umiliazione che formano l'iceberg nella cui punta risiedono quelli che sfociano in tragedia. A tale proposito sarà attivato un corso di formazione per poter collaborare attivamente alla realizzazione del progetto".

La vice sinaco Felicia Piacente ha agiunto:" Questo sportello dovrà essere considerato il punto di partenza per le donne, vittime di violenza, e dovrà lavorare in sinergia con tutti i vari enti e soggetti che vorranno dare un aiuto alle donne, un piccolo passo avanti".

Si possono chiedere informazioni al numero 3479195433 o via mail all'indirizzo info@associazioneombra.it