A Codeglia per "la Via dei Marmi", la nuova iniziativa del Cai

Cinque Terre - Val di Vara - Appuntamento domenicale con il trekking di prossimità, a cura del Cai della Spezia. L'escursione di questa giornata (difficoltà E, dislivello 320 metri, 5 ore circa) interesserà la Val di Vara, realizzando un anello intorno al Monte Bermego e transitando per gli abitati di Casté, Porcale e Codeglia. Il gruppo si riunirà al Passo della Foce presso l'Hotel Nella (ritrovo ore 9.30) e di qui seguirà i sentieri 501 e 566 privilegiando i tratti nel bosco. I partecipanti attraverseranno i ponti in muratura, un'ex cava per poi aggirare il Bermego e guadagnare l'ex via di Lizza (la così detta Via dei Marmi) delta cava Roveda di Rosso Ammonitico. Giunti alta Sella Cesso, sarà poi il tempo di una vertiginosa discesa verso Codeglia da fare, a seconda delle condizioni del tracciato, o col sentiero 566 o con la strada comunale pera rientro. Per informazioni o prenotazione (max partecipanti 20, pranzo al sacco) contattare il seguente numero: Mazza 329/1758842. L'iniziativa si svolgerà secondo le misure anti-Covid, alla partenza verrà chiesta un'autocertificazione: ai partecipanti viene chiesta massima disciplina.