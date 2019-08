A Carro conversazioni religiose con don Milazzo

Cinque Terre - Val di Vara - L’Azione cattolica diocesana rende noto che dal 30 agosto al 1° settembre (due notti), all’Oasi “Gianelliana” della Cerreta di Carro avrà luogo un campo scuola per il settore adulti, sul tema “La fede in Cristo di generazione in generazione”. Don Pietro Milazzo terrà alcune conversazioni sul documento “Christus vivit”. L’invito è per tutti, anche non iscritti all’Azione cattolica. Per informazioni e prenotazioni, si prega di contattare entro il 20 agosto Roberto Cortese (tel. 334.931324) o Maria Grazia Cerri (tel. 338.6981693). La quota di partecipazione è di 90 euro a persona, cento per i non iscritti.