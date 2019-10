A Calice la 57esima edizione della storica castagnata

Cinque Terre - Val di Vara - Castagna “regina dell’autunno” a Calice per la tradizionale festa ai piedi del castello Doria Malaspina giunta alla 57^ edizione organizzata dall’Associazione Culturale “Il castagneto”.

L’evento si articolerà nelle due domeniche del 13 e 20 ottobre : saranno presenti banchi con articoli artigianali e delle produzioni tipiche agroalimentari locali ; si potrà pranzare al coperto e gustare le specialità della gastronomia calicese di stagione.

Nel pomeriggio del 13 si assisterà agli spettacoli di artisti di strada, giocolieri e mangiafuoco del gruppo Iannà Tampè. Nel pomeriggio del 20 invece il gruppo storico delle “Gratie d’Amore” di Lavagna si esibirà nelle danze e nelle sfilate in costumi d’epoca .In entrambe le date sarà possibile partecipare al mattino alla Castagna “Marcia” una piacevole camminata lungo i vicini sentieri tra i castagni. Nel pomeriggio saranno aperti al pubblico gli spazi museali del castello. Si ricorda, infine, che alle ore 21 di sabato 19 ottobre ,presso il salone del castello, si terrà un concerto di beneficenza, a favore della Croce Rossa calicese, con brani d’opera lirica da parte dei coniugi artisti giapponesi Kentaro Kitaya (tenore) e Michi Kitaya (pianoforte) in collaborazione con l’Associazione Culturale D.Beghè . La festa, in entrambe le domeniche,sarà raggiungibile anche col servizio di trasporto a navetta.