A Calice cena benefica per sostenere la Croce Rossa

Cinque Terre - Val di Vara - Una cena solidale aperta a tutta la cittadinanza per raccogliere fondi a sostegno della locale Croce Rossa. È l’iniziativa organizzata dalla CRI di Calice al Cornoviglio per sabato 21 settembre: la cena, dal prezzo di 20 euro a persona, si terrà nel circolo Acli di Calice alle ore 20.30. Per l’occasione verrà offerto un menu con le specialità locali: antipasti campagnoli con i crostini di salsiccia, pancetta, speck, stracchino e mascarpone, sgabei con salumi, a seguire polenta con sugo di cinghiale, dolci, acqua, vino e caffè.



Per partecipare è gradita la prenotazione, contattando Barbara al numero 3473732325 o Natalino al 3407129726. Potranno partecipare alla cena tutte le persone interessate ad aiutare la Croce Rossa di Calice, che con questa iniziativa si pone l’obiettivo di raccogliere fondi per potenziare e rendere sempre più efficienti le sue attività sul territorio.



La sede CRI del borgo è attiva, oltre che nei trasporti sanitari (dimissioni, visite, ricoveri in strutture sanitarie, ecc.), anche in altri servizi di grande utilità per il borgo e le sue frazioni. Grazie a una convenzione siglata con il Comune, ad esempio, dall’anno scorso i volontari della Croce Rossa garantiscono il servizio del “Pronto farmaco”: un punto di riferimento per le persone anziane, invalide o disabili impossibilitate a muoversi, a cui vengono consegnati i farmaci richiesti direttamente a domicilio. Da gennaio a giugno 2019, sono state ben 321 le consegne di medicinali a domicilio, a dimostrazione dell’importanze del servizio per numerosi calicesi.