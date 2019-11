A Brugnato partono due interventi per la messa in sicurezza del territorio

Cinque Terre - Val di Vara - Nel Comune di Brugnato stanno per partire i lavori di messa in sicurezza del torrente Gravegnola che porteranno al ripristino della scogliera sinistra e della spalla del ponte in località Casalina, danneggiati dagli eventi alluvionali del 28 e 29 ottobre 2018.

Come comunica l'amministrazione comunale l'intervento è stato affidato all'impresa "Edil 3 M" di Marco Moscatelli per un importo di 113mila euro. “Nei prossimi giorni – spiega il sindaco Fabiani - finalmente inizierà anche l'intervento di sistemazione del torrente Chicciola nel tratto dal ponte Quattrocchi fino al ponte della variante di via Antica Romana, dopo il completamento del lungo e complesso iter autorizzativo della Regione Liguria, dell'Autorita' di Bacino e dell'istruttoria per il ripasciamento della fauna ittica. Importo complessivo dei lavori è di ventimila euro assegnati alla ditta Croce Dino con sede in Brugnato”.