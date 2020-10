"Via dell’amore, ti aspettiamo!"

Cinque Terre - Val di Vara - Angelica Wolf da Stoccarda, eccellente grafica e brava fotografa, ha affidato a due suoi scatti posti in rete la propria nostalgia per la Via dell’Amore, la suggestiva passeggiata da Riomaggiore a Manarola chiusa da anni - come è noto – a causa delle frane. In una foto si vede la Via dell’Amore al tempo dell’afflusso turistico e l’altra trasmette invece la desolazione presente. Il messaggio è questo: “Quando ce la potrete riconsegnare? In tanti la aspettiamo ansiosamente”.

L’artista, che lavora a Stoccarda, ha comperato vent’anni fa una casa nel paesaggio terrazzato sulle alture di Riomaggiore, dove frequentemente viene a trascorrere il fine settimana e poi una lunga vacanza estiva. Attualmente sta realizzando una serie di cartoline dedicate alle Cinque Terre.



Luciano Bonati