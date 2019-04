“Via Borgo, 1. L’Ago, i Ricci e altre storie” presentazione a Borghetto

Cinque Terre - Val di Vara - Giovedì 25 aprile alle ore 17.30 avrà luogo a L’Ago di Borghetto di Vara la presentazione del libro “Via Borgo, 1. L’Ago, i Ricci e altre storie” di Elisa Belmonte. Introdotta dal Silvano Zaccone, presidente del Consorzio “Il Cigno” la giovane autrice racconterà la storia della nobile famiglia Ricci e le vicenda ad essa legate attraverso lunghe e laboriose ricerche documentali che mettono in luce i protagonisti di una storia che si snoda per secoli fra Levanto e L’Ago. E’ questa la terra dove si produce la famosa pesella nera, che rappresenta davvero un legume di nicchia a rischio di estinzione. Anche la pesella è in qualche misura protagonista del racconto con la distribuzione agli abitanti di una saporita minestra che la famiglia Ricci donava a tutti gli abitanti del borgo in occasione del 1° novembre.

Ovviamente i dettagli del racconto, interessante e pieno di curiosità, saranno svelati direttamente dalla autrice che ha effettuato in prima persona le ricerche non solo a L’Ago ma anche fuori della provincia spezzina.