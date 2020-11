"Varese Ligure per il di bene di tutti" organizza un corso gratuito per aspiranti istruttori amministrativi

Cinque Terre - Val di Vara - L'associazione "Varese Ligure per il di bene di tutti" al fine di poter essere d'aiuto a tutti coloro che si sono candidati con il bando di concorso pubblico bandito dal Comune di Varese Ligure, per un posto di istruttore amministrativo nel settore economico finanziario, mette a disposizione un esperto in materie di diritto enti locali, per preparare i candidati all'esame futuro.

Le materie saranno illustrate e discusse se possibile in lezioni frontali, in 5 incontri da 2 ore ciascuno in giorni ed ore da concordare insieme.

Le materie trattate saranno: Ordinamento degli enti locali, Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, Procedimenti amministrativi, Elementi di contrattualistica pubblica appalti, materia di prevenzione alla corruzione, diritto amministrativo, diritto penale reati contro la PA, Redazione atti amministrativi, Codici comportamento dipendenti pubblici.

Il corso è gratuito e le iscrizioni possono essere comunicate al 339 5608509 o direttamente a Varese Ligure al segretario dell'associazione Sauro Tamburini presso via Umberto I 12 Varese Ligure.