"Uno sforzo comunitario, così ai nostri figli disabili non è mancano niente"

Cinque Terre - Val di Vara - “Un grazie all'Ambito territoriale e sociale 61 e ai Comuni di Bolano, che è capofila, Follo, Calice, Riccò e Rocchetta per quanto, nel corso dell'emergenza sanitaria, hanno saputo fattivamente e straordinariamente realizzare per la necessaria e reale cura delle persone diversamente abili come gli utenti del Centro socioeducativo diurno Il Nuovo Volo, a Ceparana”. L'organizzazione di volontariato 'Sù la testa', formata dalle famiglie dei disabili del Nuovo volo, racconta a cuore aperto un'esperienza di collaborazione e impegno a favore dei più deboli. “Una struttura magistralmente diretta dalla responsabile dott.ssa Enza Famulare e in cui opera la Cooperativa Lindbergh presieduta dal dott. Ciro Picariello – continuano le famiglie -. In tutto questo periodo emergenziale abbiamo potuto apprezzare la pronta risposta, la reale efficienza e la pratica efficacia delle azioni di natura amministrativa, tecnica, economica e sociale riversate dall’Ats 61 quali validi e strumenti di attuazione di una vera e concreta politica sociale”.



Il lockdown ha giocoforza visto Il Nuovo Volo chiudere i battenti e le famiglie sono rimaste senza un servizio fondamentale per i loro ragazzi disabili. “Ma l'intervento dell’Ats 61 – spiegano dall'associazione 'Sù la testa' - ha saputo sapientemente mitigare, molto spesso superare, tale condizione di difficoltà delle famiglie residenti nei comuni di competenza, proponendo e realizzando uno straordinario modello di interazione e di 'ascolto' delle necessità emergenti sull’intero territorio di ascrizione, e in particolare dei nostri nuclei familiari, adottando un raro sistema di condivisione e di valorizzazione di tutte quelle opportunità progettuali e valide alternative proposte per continuare a sostenere il mondo della diversa abilità”. Questo, continuano dall'associazione, ha permesso di “garantire la continuità dei percorsi educativi e di socializzazione degli utenti del centro”.



Un sistema puntuale a tal punto che è stato possibile mantenere inalterati i compensi pattuiti in favore della cooperativa anche a fronte della mancata prestazione 'in presenza'. “Il modello agile si è dimostrato altrettanto valido”, assicurano l famiglie. E ora, a Fase 2 conclamata, con massima attenzione sono ripartire le attività in compresenza fisica, educatori e utenza. “L'Ats 61 è riuscito a non farci sentire soli, adoperandosi in un raro e singolare 'abbraccio familiare', in uno sforzo comunitario, raggiungendo l'obbiettivo di rinvigorire quella speranza che i noi famigliari non è mai doma”.