"Troppe licenze, l'Area marina delle Cinque Terre rischia di soffocare"

Cinque Terre - Val di Vara - "Possiamo andare da Riomaggiore a Monterosso camminando sul mare!". E' la provocazione lanciata dalla Comunità marinara delle Cinque Terre, che interviene su CDS per lamentare l'eccessiva quantità di licenze che viaggiano all'interno dell'Area marina protetta.



"Sapete quante sono le licenze che sono state autorizzate per barche con conducente o per barche a noleggio? Ve lo diciamo noi: 148 licenze, alle quali si aggiungono 25 battelli giornalieri delle varie compagnie di linea, imbarcazioni di passaggio e imbarcazioni alle boe dell’Area marina protetta. Allora - proseguono dalla Comunità marinara - prendiamo tutte queste barche, andiamo in mare e mettiamole in fila, una dietro l’altra. Otteniamo una linea quasi continua: 1 natante ogni 50 metri nel tratto di mare compreso tra Punta di Montenero (Riomaggiore) e Punta Mesco (Monterosso). Immaginatevi quindi una diga continua di natanti che unisce le estremità della nostra Area marina protetta. Ma potrà mai essere così protetta e tutelata con un tale flotta autorizzata in mare?".

"Ovviamente - sottolineano - questo sviluppa un intensissimo traffico nel sotto costa. Riteniamo che non sono stati tenuti in conto i principi basilari di un’Area marina protetta, quali la tutela dell’habitat marino e la sicurezza dei bagnanti e dei semplici privati locali fruitori del mare con le proprie piccole imbarcazioni".



La Comunità marina chiederà a breve un incontro con il Parco nazionale delle Cinque Terre per meglio comprendere i criteri alla base del rilascio delle licenze.

"Esistono protocolli tecnico/scientifici per stabilire il carico nautico sopportabile dalla nostra Area Marina? Sono state tenute in giusto conto le condizioni fragili e le ridotte dimensioni dei nostri approdi e il congestionamento dovuto al traffico già sostenuto dei traghetti provenienti ormai non solo da La Spezia, ma anche dal Tigullio e oltre? E’ stato valutato l’impatto di un tale numero di imbarcazioni con la prospettiva di non favorire il naturale proliferare dell’ecosistema marino? Esiste - domandano i rappresentanti della Comunità marinara delle Cinque Terre - un numero chiuso di licenze ed un parametro proporzionale tra numero natanti e approdo/paese? Quale piano di controllo sistematico è stato messo in atto per far rispettare le basilari regole dell’andar per mare: distanza dalle coste, velocità, rispetto dei bagnanti e delle altre imbarcazioni, modalità di approdo, corsie di lancio...? Quotidianamente con quali metodi è garantita la sicurezza in mare? Come è salvaguardato chi vive all’interno dell’Area Marina, sempre più soffocato e limitato nel vivere le proprie tradizioni?

Che non rimanga solo un buon proposito la parola ambiente", conclude la nota.