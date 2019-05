"Tende di plastica e palazzi storici coperti: il regolamento edilizio va fatto rispettare"

Cinque Terre - Val di Vara - Un residente di Monterosso ha inviato un esposto all'Ufficio tecnico - Edilizia privata del Comune, trasmettendolo anche alla stampa, per sapere "se è piena volontà degli uffici Tecnico e di Polizia Municipale del Comune di Monterosso continuare ad ignorare completamente il vigente regolamento edilizio, in vigore ormai dallo scorso anno, o sapere esiste una Deroga per la quale gli evidenti abusi sui suoli pubblici della maggior parte dei commercianti vengano completamente ignorati per una buona motivazione".



Relativamente a una foto che allega, rileva che "la tenda è di materiale plastificato, e quindi non conforme, l’aggetto massimo dovrebbe essere non piu’ di m 1,20, ed è vietata la pubblicità nei teli di copertura frontali e laterali". In un'altra foto "il frontalino della tenda non dovrebbe avere scritte pubblicitarie, e non dovrebbero esserci cartelloni fotografici esposti". Relativamente ad altre situazioni fotograficamente documentate il residente sottolinea che "la copertura dei chioschi o dehors dovrebbe essere in tela e non in materiali plastificati, e non dovrebbero costituire intralcio al pubblico transito pedonale. Ed è vietato il tamponamento perimetrale esterno mediante teli di materiale trasparente".



"Le facciate dei palazzi a valenza storica non dovrebbero essere coperte da nessun materiale pubblicitario o di vendita - segnala infine -. Quindi chiedo se tutto questo sia legittimo o se c’è la possibilità che il regolamento approvato con delibera consiliare del 13 novembre 2017 venga fatto rispettare", conclude.