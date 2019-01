"Tassa di soggiorno? Applicata in tutte le città turistiche d’Italia"

A Riomaggiore il balzello costerà due euro. La sindaca Pecunia spiega il senso del balzello: "E' l’unico strumento a disposizione delle amministrazioni che intendono investire risorse nel turismo, senza appesantire il bilancio comunale".

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Riomaggiore ha deliberato l’incremento dell’imposta di soggiorno che ora raggione i due euro. Una delibera complessa, che ha diviso la maggioranza e l’opinione pubblica, giunta al termine di un percorso lungo un anno, nel quale l’amministrazione ha analizzato, non solo l’opportunità dell’aumento, ma in generale il percorso politico che intende compiere nel prossimo futuro. Da palazzo civico rivendicano la decisione spiegando che oltre ai servizi essenziali, l’Ente si deve occupare del mantenimento del territorio, dell’agricoltura, della gestione della sicurezza, della sanità pubblica, del decoro, degli eventi culturali e dell’accoglienza. Moltiplicato per 3.5000.000 di turisti all’anno ovviamente. "Nel corso di questo ultimo anno si sono susseguiti diversi incontri sia con le associazioni sia con l'osservatorio per l'imposta di soggiorno, durante i quali sono emerse varie problematiche e sono state presentate molteplici richieste - spiegano dal Comune - . Richieste presentate come “liste della spesa” di "cose da fare" che riteniamo legittime, salvo poi scontrarsi duramente con la realtà quando si fanno i conti con le risorse a disposizione.

Chi paga? Di fatto si aspetta l’intervento pubblico come atto dovuto in ogni ambito e, contestualmente, l’amministrazione sente il dovere di fare maggiori investimenti proprio per rispondere in modo concreto alle tante e reali esigenze presenti".



L’imposta di soggiorno è un contributo chiesto al turista, non al cittadino residente, ma molto contestato da alcune attività ricettive, le quali si sentono gravate di un onere ingiusto e molto rischioso, essendo le stesse investite del ruolo di agenti contabili dello Stato. "Nel nostro contesto, la vera criticità di questo tipo di imposizione è che la stessa ricade sul turista residente rispetto a quello di passaggio, nei numeri molto più gravoso. Tuttavia, questo è l’unico strumento a disposizione delle amministrazioni che intendono investire risorse nel turismo, senza appesantire il bilancio comunale. Viene applicata in tutte le città turistiche d’Italia, con importi ben superiori rispetto a quelli richiesti qui, anche dopo l’aumento".



Contestualmente l’amministrazione sta portando avanti un lungo e complesso lavoro su altri fronti: a partire dalla gestione del flusso turistico e presidio sicurezza aree sensibili, proseguendo con la definizione degli investimenti sulla rete sentieristica con il Parco Nazionale delle Cinque Terre, su dighe e marine con Provveditorato alle opere pubbliche, infine l'attivazione “tassa di ingresso” o altra forma di recupero risorse dal turismo di passaggio, in alternativa all’imposta di soggiorno – come previsto dalla legge per la tassa di sbarco. "Sono temi strategici per la cui realizzazione ci stiamo impegnando da tempo e che rientrano tra i principali obiettivi da raggiungere per garantire uno sviluppo sostenibile del territorio e delle attività economiche esistenti. Se è stato approvato questo aumento è perché sentiamo di dover attuare un cambio di passo per poter rispondere alle necessità del territorio, senza gravare ulteriormente sui cittadini residenti. Le richieste pervenute in questo anno di incontri sono assolutamente legittime e vanno dall’accoglienza ai servizi sociali e sanitari, dalle infrastrutture al decoro, senza dimenticare l’agricoltura, le marine e le scuole. Vogliamo rispondere con proposte concrete, alcune delle quali già presentate in sede di Osservatorio e ringraziamo tutte le Associazioni presenti al tavolo che si sono rese disponibili a lavorare ad un progetto organico e condiviso al fine di meglio indirizzare le risorse disponibili". Tra le varie voci presenti alcune rappresentano un risultato importantissimo per la nostra comunità, come la predisposizione di un centro medico specialistico a Volastra o l’incremento del servizio di guardia medica che diventerà annuale. Solo per citarne alcune.