"Tari", scade il bando per accedere all'esenzione dal pagamento o al rimborso

Cinque Terre - Val di Vara - Scadono sabato 15 giugno i termini per partecipare al bando emesso dal Comune di Levanto per accedere all’esenzione dal pagamento o al rimborso della “Tari” (la tassa comunale sui rifiuti) relativa all’anno 2019, per motivi di reddito.

Per informazioni e per presentare la domanda (corredata da attestazione I.S.E.E. in corso di validità) ci si deve rivolgere all’ufficio Servizi sociali del Comune (tel. 0187.802233 e 0187.802246). Bando e documentazione sono scaricabili anche dal sito del Comune, nella sezione “Bandi e concorsi” presente in home page.