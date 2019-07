"Surf & Art": ultimi giorni per iscriversi al concorso artistico

Cinque Terre - Val di Vara - Il 20 luglio si chiudono le iscrizioni per partecipare a "Surf & Art", il concorso di artigianato artistico che si tiene ogni anno a Levanto. Il concorso è aperto a tutti (adulti o ragazzi, professionisti o hobbisti), e per partecipare basta realizzare un’opera d’arte originale in qualsiasi tecnica (pittura, scultura, assemblaggio...) che si ispiri al tema delle mani: questa

tematica può declinarsi in molti modi, visto che si tratta di un elemento che caratterizza l’espressività artistica fin dalla preistoria. Le opere saranno in mostra nella Sala esposizioni di piazza Cavour dal 2 all’8 agosto. Il giorno dell’inaugurazione è previsto un evento di apertura con buffet. Durante i giorni di esposizione il pubblico e la giuria selezioneranno sei opere vincitrici, che verranno premiate l’ultimo giorno di esposizione durante una cerimonia di premiazione apposita.



Tre premi saranno scelti dal pubblico attraverso una votazione anonima effettuata durante i giorni di esposizione, mentre gli altri tre premi saranno assegnati dalla giuria, composta da: Renzo Bighetti, Hans Visser, Maurizio Varsi e Patrizia Del Bene. Per partecipare non occorre avere doti particolari, ma solo lasciare andare la fantasia e le abilità manuali per divertirsi e realizzare un’opera che sappia accattivare il pubblico. Non c’è limite all’immaginazione, né alla tecnica di realizzazione: è ammessa qualunque forma d’arte o d’artigianato che implichi manualità e creatività. Il costo dell’iscrizione è di 25 € per la prima opera inviata, e di 20 € per ogni opera ulteriore (per i minorenni il costo è,

rispettivamente, di 15 € e 10 €).



"Surf & Art" ha ottenuto il patrocinio del Comune di Levanto, e i sostenitori principali sono Rip Curl e il ristorante Tumelin (entrambi a Levanto). L’obiettivo è di promuovere la creatività nel territorio del Levante ligure e favorire l’incontro tra il mondo giovanile del surf e quello più tradizionale dell’artigianato. Invitiamo tutti ad esplorare il nostro sito internet, dove è possibile visionare le fotografie relative alle prime quattro edizioni di "Surf & Art" Levanto.