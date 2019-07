“Storie Nostre”, la presentazione dell'ultima fatica di Luciano Bonati a Brugnato

Cinque Terre - Val di Vara - Sabato 6 luglio alle ore 18 presentazione presso la Val di Vara Gallery del centro commerciale Shopinn Brugnato 5Terre Outlet Village del nuovo libro di Luciano Bonati “Storie Nostre” edito da Edizioni Cinque Terre. Dopo i racconti degli anni precedenti dedicati a personaggi noti o sconosciuti della provincia spezzina Bonati ne analizza altri fra Golfo, Riviera e Val di Vara. Escono così dal dimenticatoio storie vere e umanissime che sono descritte con semplicità e chiarezza. In questo suo vagabondare per paesi e piccole comunità lontane dal rumore assordante e nevrotico della città, Luciano, per gli amici affettuosamente “Lucio”, ritrova le sue radici e gli affetti fra infanzia e giovinezza trascorsi nella natia Quaratica. Il “nostro” assomiglia, a ben vedere, ad un altro grande giornalista di cronaca locale che caratterizzo la vita spezzina dei primi del Novecento, Carlo Caselli, che spesso con mezzi di fortuna o a dorso di mulo percorse in lungo e in largo la Lunigiana storica. Oggi i mezzi di trasporto sono per fortuna cambiati ma le strade rimangono molto spesso impervie e difficili da percorrere ed è così che Bonati oltre a ricordarci Caselli è l’espressione autentica di un un giornalismo di vecchia maniera, abituato a conoscere luoghi e persone in modo diretto senza il ricorso al comodo telefono. I personaggi che popolano il lungo viaggio di “Storie Nostre” sono così il frutto di colloqui e incontri che hanno finito per creare fra intervistati e autore una sorta di simpatica complicità.