"Sporchiamoci le mani!", così i bambini hanno ripulito il paese

Cinque Terre - Val di Vara - Si è concluso con grande successo e partecipazione il Weekend Ecologico, le due giornate dedicate all’Ambiente e all’Ecologia organizzate dal Comune di Monterosso al Mare La manifestazione, organizzata con il supporto del Consorzio Turistico delle Cinque Terre, promossa dal Comune di Monterosso e patrocinata dal Parco Nazionale delle Cinque Terre e dal Centro di Educazione Ambientale del Parco Nazionale delle Cinque Terre, si inserisce in una campagna di sensibilizzazione verso i più piccoli, tutti i cittadini e verso i numerosi turisti che visitano i nostri borghi, in modo che possano diventare cittadini e turisti sempre più educati al rispetto ambientale.



Nella giornata di sabato, la piazza Garibaldi ha ospitato esperti di settore, che con professionalità e competenza, hanno illustrato studi, progetti e hanno guidato i partecipanti verso una riflessione costruttiva per trovare soluzioni condivise al fine di tutelare il nostro ambiente. Si sono affrontate diverse tematiche tra cui quelle legate al problema delle plastiche e micro-plastiche in mare, al ciclo di recupero dei materiali e all'incremento della temperatura globale.



Grande successo anche in Piazza Belvedere dove i bambini e i ragazzi hanno potuto imparare divertendosi grazie agli stand interattivi sulla biodiversità, allestiti e curati dai carabinieri Forestali di Lucca e sotto la supervisione del personale della stazione carabinieri "Parco Cinque Terre". Tanto divertimento per bambini e genitori che hanno partecipato ai laboratori creativi di Andrea Sarzi Braga in collaborazione con Tetrapak, e allo stand educativo proposto dal Cea (Centro di educazione ambientale del Parco Nazionale delle Cinque Terre) per proteggere il nostro mare dalle plastiche.



Domenica 23 settembre, è stata dedicata all’azione sul campo, con “Sporchiamoci le Mani!” dalle 14 alle 17 tantissimi bambini e bambine entusiasti, armati di sacchetti e sacchetti, hanno dato il buon esempio svolgendo attività di pulizia e raccolta rifiuti nel proprio paese. Hanno raccolto plastica abbandonata, mozziconi e rifiuti di diverso genere in vari punti del territorio comunale. Sotto la supervisione degli di eco-vigili della ditta IdealService. Per i più piccoli l’attività di raccolta ha assunto un aspetto ludico, trasformandosi in una “gara” tra due squadre che ha visto consacrato il vincitore e “diplomati” tutti i partecipanti. A conclusione si sono svolte attività di recupero e valorizzazione dei giardini comunali. Esperti della cura del verde e del giardinaggio hanno guidato e coinvolti i bambini insieme ai genitori per piantare nuove piante e fiori.