"Siamo infermieri non eroi oppure untori. Diamo l'anima a chi assistiamo "

Cinque Terre - Val di Vara - Una lunga lettera aperta le infermiere della Rsa Sacro Cuore di Brugnato. Nell'intestazione della lettera le firmatarie la dedicano “a chi ha cuore per ascoltare e per comprendere ciò che stiamo vivendo e ciò che stiamo affrontando". Una lettera firmata da tredici infermieri che raccontano la loro esperienza e non si risparmiano per assistere gli anziani della struttura.



La lettera



No, non siamo eroi e non ci interessa neanche essere considerati tali. Siamo semplicemente uomini e donne, persone in carne e ossa con pregi e difetti, professionisti sanitari che hanno scelto e credono fermamente in quello che fanno; persone che vedono quotidianamente ammalarsi, e in alcuni casi, purtroppo, anche spegnersi, pazienti che hanno curato per mesi, anni a volte, senza i propri cari al loro fianco, a stringere loro la mano, a concedere loro una bacio, una carezza. Persone che per questo soffrono e per questo danno il massimo affinché nessuno si senta abbandonato o solo.

Ci rendiamo conto che le misure di isolamento adottate, per quanto necessarie, rendano difficile affrontare l'allontanamento dei nostri pazienti dai loro parenti, ma proprio per far fronte a questa loro mancanza fin da subito ci siamo dotati di tutti i mezzi per mantenere il più possibile il contatto dei nostri ospiti con i loro cari attraverso telefonate e videochiamate. Inoltre Abbiamo deciso noi stessi di comune accordo di modificare il nostro turno lavorativo e di renderlo di 12 ore, certo stancante, ma che però ci permette di limitare al massimo gli spostamenti e i contatti con l'esterno e di garantire un'assistenza sicura, continua e "normale", per quanto possibile.

Ci teniamo anche a precisare che siamo stati dotati degli ormai tanto decantati presidi di protezione individuale, i DPI, dal momento in cui ci si è resi conto che la situazione lo richiedesse, cioè dal momento in cui il virus ha cominciato a farsi strada anche nel nostro territorio.

Ringraziamo per questo e per la disponibilità a rispondere ad ogni nostra necessità, la tempestività, la comprensione, la cooperazione e la professionalità tutto il personale sanitario ed amministrativo.

Concludiamo dicendo che ci piange il cuore a pensare e, in alcuni casi anche se rari, a riscontrare di essere considerati “untori”, portatori di malattie come ai tempi della peste manzoniana.

Questo atteggiamento accusatorio non aiuta i pazienti, non aiuta noi, non aiuta nessuno; troviamo francamente offensivo che qualcuno possa pensare che siamo stati noi a contagiare i nostri pazienti per negligenza o mancanza di precauzioni. Queste calunnie definiscono l'opposto di ciò che realmente siamo: infermieri che seguono con lealtà e fiducia un codice deontologico che li definisce e che gli impedisce di comportarsi come in queste ultime settimane talvolta siamo stati descritti.

Ecco ripetiamo, e non ci stancheremo mai di farlo, che siamo solo persone che hanno scelto e credono nel loro lavoro e che ci impegneremo sempre per farlo al meglio. Grazie.



Lara

Margherita

Patrizia

Valentina

Valentina

Daria

Snezana

Mirella

Manuel

Vittorio

Letizia

Manuela

Giulia