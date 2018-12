"Si elevi il limite a 70 km/h altrimenti scenderemo in piazza"

La minoranza consiliare di Borghetto Vara annuncia una manifestazione pacifica se l'amministrazione non cambierà le norme lungo la SP 566.

Cinque Terre - Val di Vara - "Alla luce delle notizie provenienti dai tecnici della Provincia della Spezia relative alla possibilità di innalzare a 70 km/h il limite di velocità sulla SP 566, non possiamo che essere soddisfatti per ciò che abbiamo ribadito sin dal primo giorno in cui l'amministrazione Delvigo ha deciso di installare l'autovelox, ovvero che il limite dei 50 è solo una scorrettezza nei confronti degli abitanti della Val di Vara e di tutti i passanti. " Così Andrea Licari, capogruppo di opposizione del Comune di Borghetto Vara.

"Ci chiediamo come mai - prosegue Licari - il sindaco non si sia curato di verificare a tempo debito questa possibilità presso gli organi preposti.

Arrivati a questo punto, con centinaia di famiglie colpite ingiustamente da questo scellerato strumento, non resta che sperare che il buon senso di tutti gli attori in causa prevalga: in caso contrario siamo pronti a dar vita ad una grande manifestazione pacifica. "