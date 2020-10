"Servono prevenzione e un nuovo piano per la gestione delle allerte"

Cinque Terre - Val di Vara - Servono prevenzione e un nuovo piano di gestione delle allerte. Sono alcune delle richieste che avanza il Comune di Riomaggiore nelle parole del sindaco Fabrizia Pecunia. In una nota spiega: "Riomaggiore ha ottenuto diversi finanziamenti a seguito dell’evento 2018, ma non tutti quelli che sono stati richiesti. Io chiedo a Regione di puntare sulla prevenzione".

Per il primo cittadino rivierasco c'è necessita di: "Cambiare strategia, di pianificare interventi strutturali che aiutino a migliorare la situazione idraulica dei territori, che sostenga i Comuni nella manutenzione ordinaria, che ripensi a soluzioni durature per le difese a mare - spiega -. Serve un piano straordinario lungimirante ed efficace. Non rendicontazioni ex post. Come non ho mai chiesto previsioni meteo circoscritte al mio Comune".



"Chiedo di modificare la gestione delle allerte - prosegue - adottando zone di riferimento più circoscritte per aiutare tutti i territori, evitando di far collassare le strutture comunali in perenne sofferenza. Chiedo un supporto organizzativo nella gestione delle allerte arancioni e rosse, perché non può essere tutto sulle spalle dei volontari".



"Servono un piano straordinario di interventi, una modifica alla gestione delle allerte e la legge nazionale sul consumo del suolo - conclude -. Dobbiamo avere il coraggio di affrontare i problemi nel merito, con consapevolezza e serietà".