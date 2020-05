"Rampe solo su A15 non bastano, servono anche per A12"

Cinque Terre - Val di Vara - Il 'Comitato viabilità due fiumi' ha appreso dell’accordo , stipulato in data 25 Maggio u.s. tra sindaco di Aulla , Presidente Regione Toscana e Sottosegretario del MIT on. Roberto Traversi con cui si è stabilito di provvedere da subito alla ricostruzione del ponte di Albiano Magra , importante infrastruttura di collegamento tra la bassa Val di Vara, l’autostrada e la Val di Magra, nonché la Lunigiana e, per l’immediato, la costruzione da parte di SALT delle rampe di accesso alla A15 . il Comitato si congratula vivamente per l’importante risultato raggiunto a favore dei 4.000 residenti della frazione di Albiano che potranno, a breve, superare l’isolamento in cui si sono trovati dopo il crollo del ponte.



Il Comitato evidenzia altresì che tali decisioni non danno origine, nell’immediato, ad interventi infrastrutturali che siano adeguati alle necessità dei cittadini e delle attività economiche del vasto e operoso territorio dalla forte vocazione industriale e artigianale che si estende dalla piana di Ceparana-Pian di Follo all’area logistica del porto. Gli oltre 40.000 cittadini che risiedono e lavorano nel versante ligure dell’erigendo ponte di Albiano Magra sono ancora in attesa della realizzazione delle opere in parte già finanziate ed in corso di esecuzione in tale territorio quali :

2° e 3° lotto della S.P. della Ripa, con il 4° lotto ancora da finanziare con tempistica di realizzazione da individuare in 12 – 14 mesi compreso 4 ° lotto, così come indicato dall’Assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria

1° Lotto bretella Ceparana – S.Stefano di Magra, progettato ben 40 anni fa, a cui manca l’affidamento dei lavori , con tempi di esecuzione, come indicato dagli uffici tecnici dell’Assessorato alle Infrastrutture della Regione Liguria che possono variare da Dicembre 2022 a Dicembre 2024 . Manca ancora il finanziamento del 2° lotto che attiene alla viabilità di collegamento alla bretella all’interno del Comune di Santo Stefano di Magra ;

la ricostruzione del ponte di Albiano Magra cui dovrà seguire la nomina di un Commissario seguendo il modello “Morandi” per poter ragionevolmente individuare in circa 12 – 14 mesi la tempistica di realizzazione dell’opera.



Alla luce di quanto deciso per il versante toscano del ponte crollato, analogamente il Comitato richiede, nell’immediato, che vengano adottate da parte dei decisori del governo regionale Ligure e del governo centrale analoghe iniziative per superare il periodo emergenziale post COVID 19 e post crollo. Tali iniziative devono essere in grado di garantire una viabilità certa ai residenti ed ai dipendenti delle oltre 900 aziende del territorio Ligure che, verosimilmente ai primi di Settembre prossimo, in seguito alla riapertura delle scuole ed alla auspicata ripresa a pieno regime di tutte le attività post lockdown, potrebbero incappare, complice attività di cantiere o qualche probabile allerta meteo con chiusura parziale o totale della strada della Ripa, in un blocco della circolazione con la formazione di code tra l’abitato di Ceparana e l’erigendo ingresso con le rampe di accesso sulla A15, situazione già in essere l’anno passato , in presenza del ponte crollato. In questa valutazione deve essere tenuto conto come i mezzi pubblici di trasporto nelle ore di maggiore carico di utenza e, alla luce dei provvedimenti adottati per adeguarsi al distanziamento imposto dai protocolli sanitari anti COVID 19, potranno trasportare un terzo della capienza degli stessi rispetto l’anno passato con conseguente circolazione del triplo di mezzi.



A nostro avviso la costruzione delle sole rampe di accesso sulla A15 non sono in grado di risolvere la gran parte delle problematiche viabilistiche del comprensorio della Bassa Val di Vara che verrebbe gravemente danneggiato. Il progetto risolutivo deve quindi comprendere le rampe su A15 e su A12, che sono l’unico modo per rendere efficace il bypass del ponte. Rampe in A12 (edificabili in 40 giorni secondo studi SALT) che sono poi complementari alla costruzione della bretella Ceparana-Santo Stefano di Magra.

Trattasi di opere fondamentali per mettere al riparo da enormi disagi i cittadini della bassa Val di Vara e della lunigiana. Noi non ci stiamo, siamo molto preoccupati per l’assenza di concreti segnali, riguardo il territorio ligure, non possiamo più attendere e chiediamo chiarezza.



Comitato viabilità due fiumi