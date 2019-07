"Postamat a Pignone e una soluzione per il collegamento del trasporto scolastico"

Cinque Terre - Val di Vara - "Vorrei fare un bilancio delle attività intraprese in qualità di consigliere comunale del Comune di Pignone nella giunta del sindaco Ivano Barcellone con deleghe alla mobilità, trasporti e servizi al cittadino. Dal primo momento del nostro insediamento abbiamo cercato di entrare nel merito di ciò che avevamo detto in campagna elettorale e mi sono stati affidati compiti ben precisi sui quali mi sono subito attivata". Elena Da Pozzo, consigliere comunale nel Comune di Pignone, traccia una linea su questo primo anno di attività amministrativa: "Uno era quello di cercare, viste le numerose attività ricettive sul territorio e le aumentate esigenze dei cittadini, di fare installare presso l’esistente ufficio postale un Postamat; l’altro era di sistemare il servizio di trasporto scolastico, che in parte sbordava nel Comune di Beverino per accordi della precedente giunta, (visto il pensionamento di uno dei dipendenti comunali con la mansione di autista) attraverso una esternalizzazione a professionisti del settore che garantiscano ai bambini e alle loro famiglie un trasporto

sicuro ed efficente".



"Ho quindi incontrato la drettrice di filiale di Poste Italiane della Spezia Quagliotti con la quale si è discusso dell’importanza svolta dall’Ufficio Postale come presidio territoriale e quindi di un efficace mantenimento e sviluppo anche con l’installazione di un Postamat. A tal proposito abbiamo già iniziato l’iter per portare a termine questo obiettivo facendo pervenire a Poste Italiane s.p.a. una richiesta ufficiale. Sul trasporto scolastico ho cercato chi potesse farsi carico del servizio e ho quindi interpellato per prima l’azienda che già in parte svolgeva il servizio del pomeriggio e successivamente Atc Esercizio. Ho incontrato i loro vertici ed ho chiesto ad entrambi di presentare dei preventivi che sono regolarmente e celermente arrivati. Atc Esercizio si è dimostrata interessata al servizio e ha presentato un offerta in linea con ciò che ci eravamo prefissati e venendo incontro alle esigenze di un piccolo comune. Pertanto in sede di giunta prenderemo delle decisioni a tal proposito o eventualmente attiveremo una manifestazione di interesse con precisi parametri di sicurezza e di esperienza nel settore a garanzia della sicurezza dei bambini".