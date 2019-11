'Per Tramonti' fa festa con calendario, vino e dizionario del dialetto di Biassa

Cinque Terre - Val di Vara - Sabato 7 dicembre alle 17.30 alll'Urban center di via Carpenino (sotto il Teatro Civico) si terrà la festa dell'Associazione Per Tramonti. L'appuntamento sarà l'occasione per presentare il calendario "Il mio Tramonti 2020", per degustare il vino dell'area di Tramonti, tra i quali il Cimento, vino realizzato nei terreni ricevuti in comodato con la collaborazione della cantina Prima Terra, e ascoltare l'intervento "La storia del vino di Tramonti", infine per presentare il dizionario enciclopedico del dialetto di Biassa attraverso l'intervento "La cultura di un popolo" e la proiezione del video "Testimoni di un dialetto".