"Orto in Condotta" protagonista a Varese Ligure

Cinque Terre - Val di Vara - La Condotta Slow Food Golfo dei Poeti – Cinque Terre – Val di Vara – Riviera Spezzina partecipa a “Valle BIO Festival”, la manifestazione dedicata alle produzioni biologiche, che avrà luogo a Varese Ligure sabato 1 e domenica 2 giugno 2019. Nell’ambito della manifestazione, organizzata da Comune di Varese Ligure e Biodistretto Val di Vara con il patrocinio della Regione Liguria, sarà presente un gazebo della Condotta. In collaborazione con le scuole primaria e dell’Infanzia di Varese Ligure sarà organizzata per l’occasione una specifica iniziativa didattica rivolta agli alunni della locale istituzione scolastica impegnati nella attività dell’Orto in Condotta. L’orto è curato da alcuni anni dagli insegnanti e dai ragazzi della scuola e si avvale della collaborazione del Biodistretto e di Slow Food. Nel corso dell’anno scolastico che volge al termine i bambini, opportunamente supportati da personale qualificato, hanno sviluppato un interessante progetto, realizzato con il coordinamento di AUSER La Spezia, volto alla conoscenza del dialetto varesino e delle tradizioni locali, prima fra tutte il Maggio.



In occasione del “Valle BIO Festival” e per celebrare degnamente lo Slow Food Day 2019 Condotta e Scuola hanno pensato ad un coinvolgimento attivo dei ragazzi che domenica mattina illustreranno, attraverso la realizzazione di disegni, il lavoro della terra con riferimento specifico al produttore cui saranno assegnati. Hanno accolto con entusiasmo l’invito a confrontarsi con gli alunni una decina di attività agricole presenti alla manifestazione. Nel pomeriggio avrà luogo la premiazione di tutti gli alunni partecipanti che riceveranno dai produttori alcuni semi da raccogliere nella piccola banca che rappresenterà il piccolo salvadanaio per il funzionamento dell’orto nel prossimo anno scolastico. Gli elaborati degli alunni saranno in mostra presso la “Val di Vara Gallery” di Shopinn Outlet Village a Brugnato, l’apposito spazio dedicato alla Val di Vara, domenica 23 giugno in occasione del mercatino dei produttori che avrà luogo nei viali del centro commerciale.