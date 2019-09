"Non ho la bacchetta magica, ma conosco bene il territorio da spezzina"

Cinque Terre - Val di Vara - Prima seduta del Consiglio direttivo e della Comunità del Parco con Donatella Bianchi al timone. La giornalista spezzina, volto noto della Rai e presidente di Wwf, esordisce così al vertice del Parco nazionale delle Cinque Terre, prendendo il primo contatto ufficiale con l'assessore regionale Giacomo Giampedrone, i sindaci della Spezia, Riomaggiore, Vernazza, Monterosso e Levanto, i rappresentanti del mondo ambientalista e lo staff con il quale collaborerà quotidianamente. Dopo oltre due anni dall'addio di Vittorio Alessandro, l'ente ritorna così alla piena operatività.



Una giornata iniziata molto presto, con il giro istituzionale e l’incontro con tutti gli attori del Parco: “Grazie della pazienza, ho atteso per rispettare l’iter che ufficializzava il decreto. Ho avuto qualche riserva nell’accettare, per una questione di lavoro e di famiglia. Da spezzina, da ligure conosco il territorio e mi sono sempre vicina alle battaglie di questo parco. Sono un po’ preoccupata per le aspettative, perché il fatto che la mia nomina sia stata così condivisa mi inorgoglisce e mi spaventa perché non ho la bacchetta magica ma cercherò di dare il mio contributo. Alle Cinque Terre serve un cambio di passo, sappiamo che bisogna risolvere alcune questioni come il tema dei flussi. Serve che anche i media locali ci diano una mano a dare una visione positiva del Parco. Partiremo con l’immagine, poi il piano che ci darà quelle informazioni dalle quali partire e poi il mio obiettivo è quello di far diventare questo parco un parco nazionale terreste-marino. Ci lavorerò da Roma perché questi sono aspetti di natura normativa. La gente delle Cinque Terre deve essere al centro del Parco, dare dignità ed orgoglio a chi qui ci vive e abita. Il parco finanziariamente sta bene e questo ci permette di sognare. Le regole ci sono per tutti e tutti le devono rispettare. Nel giro di 3-4 settimane partirà l’iter per insediare il nuovo direttore che sostituirà Scarpellini che ha fatto una grande lavoro in questi anni".



Esauriti i formalismi, tocca a Giacomo Giampedrone dare il benvenuto da parte della Regione Liguria: “Un percorso condiviso quello intrapreso con il Ministro Costa, vogliamo lavorare al fianco di Donatella per cercare di affrontare tutti quei temi molto attesi, con la consapevolezza della grande potenzialità di questo parco. Con i sindaci c’è un tema che spesso abbiamo dibattuto ed è quello che ci porterà ad elaborare un piano di protezione civile intercomunale delle Cinque Terre per i prossimi due anni di lavoro”. Inevitabile parlare della Via dell’Amore: “Ci piacerebbe partire con questo nuovo corso proprio dalla Via dell’Amore. Abbiamo le risorse, 12 milioni di euro, e la data del 6 ottobre dovrebbe essere quella buona per presentare il progetto. Vedrete il lavoro condiviso dal tavolo tecnico voluto dalla Regione. Si sapranno i tempi del bando, del progetto esecutivo e della cantierizzazione”.

Emanuele Moggia rappresenta la Comunità del Parco: “In questi anni si è cercato di sopperire alla mancanza del presidente ma avevamo bisogno di una figura che sappia fare sintesi. L’invito è di andare oltre le divisioni e mettersi a servizio del territorio. Sapendo che non ci sono soluzioni semplici a problemi complessi. L’auspicio e’ essere un corpo solo”. Fabrizia Pecunia sarà la vice di Donatella Bianchi: E’ un nostro dovere prendere decisioni che non possono più essere attese. Bilancio in pareggio e una comunità finalmente consapevole sono le condizioni attuali. Vogliamo diventare un modello da prendere come punto di riferimento, a partire dal tema dei flussi. Ora prepareremo una time line per cadenzare gli obiettivi”.



Parola anche a Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia e Presidente della Provincia: “Dobbiamo essere in grado di dare quei servizi nell’equilibrio fra le esigenze turistiche ed ambientali. Donatella Bianchi è un’ambientalista, ci saprà guidare in questo percorso”. Ilario Agata, sindaco del Levanto rimarca la necessità di lavorare uniti: “Il parco parte dalla Spezia e arriva a Levanto, darò una mano anche io per tutti i lavori che ci saranno in campo e che condivideremo. C’è un entusiasmo di cui tutti noi avevamo bisogno”. Franco Villa, sindaco di Vernazza, chiude la carrellata: “Mi fa veramente piacere che Donatella sia qui: una donna che ha viaggiato e ha visto tutto il mondo ed è qui alle Cinque Terre quando poteva andare da un’altra parte”.



Fa.Lug.