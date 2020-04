"Mascherina obbligatoria negli esercizi commerciali"

Cinque Terre - Val di Vara - Mascherina obbligatoria quando ci si trova in esercizi pubblici e locali aperti al pubblico per tutta la durata dell'emergenza sanitaria. Questo l'obbligo che i residenti nel comune di Bolano dovranno osservare da domani, mercoledì 15 aprile, in osservanza dell'ordinanza comunale diffusa oggi dal sindaco Alberto Battilani. Nei luoghi menzionati devono essere “adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, indossando obbligatoriamente la mascherina”, recita il provvedimento.