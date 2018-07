"Impianti inadeguati, spiagge abbandonate e nessuna decisione per il sentiero Azzurro"

Implacabile il report costruito dalla Comunità Marinara delle Cinque Terre che consegna una fotografia in forte controtendenza rispetto alla fama delle Cinque Terre. "Solo divieti, assurdo non recuperare le spiagge di Corniglia e del Guvano".

Cinque Terre - Val di Vara - La Comunità Marinara delle Cinque Terre ha inviato al Ministero, ai comuni interessati al Parco Nazionale 5 Terre e alla Area Marina Protetta, un puntuale report sulle condizioni di sentieri, acque ed arenili. In particolare il lavoro di reportage effettuato ha puntato l'attenzione sulla condizioni degli scarichi fognari a mare in tutte cinque le terre, la situazione del sentiero Azzurro, le condizioni degli arenili, in particolare a Corniglia e agli spiaggioni del Guvano.



Impianti depurativi: "Non c'è un balzo di qualità ambientale". Un'opera preziosa che consegna lo stato dell'arte e conferma come nei cinque borghi non esista alcun vero impianto di depurazione. Ci sono anzi numerose situazioni critiche e parallelamente sono stati annunciati e si presume di imminente realizzazione lavori di adeguamento normativo degli impianti nei comuni di Riomaggiore e Monterosso. "Purtroppo, in base alle informazioni disponibili - spiegano in una nota -, dobbiamo rilevare che, al di là della solita propaganda, anche a ultimazione dei lavori annunciati questi impianti non potranno compiutamente definirsi "depuratori", sebbene, la popolazione del territorio sia stata chiamata, ormai da anni, a versare il relativo obolo nelle bollette Acam. Nei due due paesi è stata annunciata la realizzazione di nuovi impianti che seppur ben progettati, realizzati e soprattutto ci auguriamo ben mantenuti non avranno mai le caratteristiche tecniche di un vero impianto di depurazione: dai relativi progetti si evince in modo inequivocabile l'assenza di importantissime fasi di lavorazione proprie di un vero impianto di depurazione tipo: vasca di ossidazione, vasca di contatto e altro, mancanze che vanno a sommarsi alla con completa assenza dei processi di lavorazione per l'abbattimento dei detersivi degli olii ecc. Di fatto alla fine del ciclo i nuovi impianti scaricheranno a mare seppur polverizzate in modo finissimo tutte le particelle solide comprese le eventuali (rilevanti) parti chimiche, la dispersione di queste particelle in mare sarà garantita dalla distanza dalla costa, dalla profondità dello scarico e dalle correnti marine". In sostanza secondo la Comunità Marinara delle Cinque Terre ci troveremo di fronte a due impianti che pur soddisfando le attuali normative in vigore non permettono quel balzo di qualità ambientale derivante da un vero processo di depurazione. Il minimo sindacale, insomma ma comunque sempre meglio delle attuali situazioni. "Ci rallegriamo e ringraziamo quindi le dueamministrazioni interessate per l’impegno profuso - continua la nota -, ma al contempo le esortiamo a intraprendere quanto meno una fase di studi preliminari per addivenire speriamo in un prossimo futuro alla completa risoluzione del problema".



"A Manarola la situazione peggiore." Fin qui il primo punto su cui si è focalizzato il report. Spostandoci negli altri paesi si registra una situazione differente a Vernazza ove lo scarico a mare è stato finalmente posizionato ad una profondità maggiore, più distante dalla linea di costa. "Anche in questo caso comunque ci troviamo di fronte ad un modestissimo e semplicissimo impianto di sgrigliatura". E a Corniglia? "Si tratta anche qui di un impianto di sgrigliatura di recente installazione, lo scarico a mare è posto a circa 100 metri dalla costa e a circa 15/20 metri di profondità. In questi ultimi tempi non si registrano le frequenti rotture della tubazione che di frequente avvenivano nel tratto della stessa tubazione posto a filo dell’acqua. A Manarola la fotografia peggiore di tutto il territorio: l'impianto di sgrigliatura è collocato infatti subito sotto il ponte pedonale, immediatamente a ridosso del mare in uno degli angoli più famosi e fotografato del nostro comprensorio. Ebbene spessissimo durante le fasi della lavorazione che ricordiamo avviene durante le intere 24 ore, da esso vengono rilasciati all’esterno fortissimi e nauseabondi miasmi. Tale impianto è interamente realizzato all’aperto sopra l’alveo del canale e l’alveo a sua volta è chiuso nella parte superiore dal ponte pedonabile: i miasmi prodotti raggiungono e appestano l’aria circostante passando dai grandi archi che comunicano con l’esterno. In questo caso, appare evidente l’errore progettuale: perché al contrario di Monterosso e Riomaggiore, questo locale tecnico non è stato debitamente sigillato e chiuso e non sono stai previsti scambi d’aria forzata o impianti di estrazione aria per contenere e limitare l’intuitivo problema? Lo scarico a mare dell’impianto di Manarola dista dalla diga poco più di cinquanta metri ed è collocato a circa 15/20 metri di profondità, sfortuna vuole che tutto questo avvenga di fronte agli uffici del Parco Nazionale e della Area Marina Protetta e nelle immediate vicinanze di dove viene ormeggiato il gommone di servizio della A.M.P. Nonostante le frequentissime lamentele e le numerose segnalazioni scritte, ad oggi non ci è dato sapere se siano stati predisposti significativi interventi risolutivi".



Da quanto sopra, è palese che essendo gli scarichi posti a diverse profondità e distanze dalla linea di costa, e per effetto delle correnti marine presenti, procedere alla messa a norma di due/tre impianti su i cinque presenti poco serva ai fini ambientali. "Vogliamo chiedere ai comuni, all’Ato e a l’Acam se sia possibile che un Territorio sito Unesco, che accoglie milioni di visitatori da tutto il mondo, non sappia fare qualche cosa di appena meglio in campo ambientale? E quale sarebbe il piano di rimozione e smaltimento delle sabbie/mondiglie prodotte al termine dei cicli di trattamento? "



Arenili e sentieri.

Altra questione quella riguardante la condizione delle spiagge e dei sentieri delle Cinque Terre. "Appare francamente incredibile, inspiegabile, quasi surreale, che un territorio a totale vocazione turistica, debba subire una costante e perdurante incuria, una mancanza di idee e di progettualità a danno di alcuni elementi appartenenti al territorio stesso che se adeguatamente recuperati potrebbero costituire una salvaguardia del nostro microsistema e una formidabile e aggiuntiva risorsa economica. Stiamo parlando del sentiero Azzurro (tratto Manarola-Corniglia) e delle spiagge di Corniglia e Guvano. Questa totale incuria, questa palese dichiarazione di resa incondizionata da parte di chi dovrebbe garantire l'esatto contrario, colpisce profondamente al cuore due elementi di pregio del nostro territorio: la rete sentieristica e gli arenili. Il patrimonio dei sentieri è importante e vitale, con molti percorsi, ma le alternative ai tratti chiusi prima o poi verranno consumate, le risorse non sono infinite. "Il turismo sostenibile rimane una sterile enunciazione, si arriva persino a negare l'esistenza del luogo Cinque Terre per meglio mercanteggiare il consumo sino all'ultimo 'recauso' dei sentieri, i tour operator devono prosperare".



Per il sentiero Azzurro (aspettando l’inizio dei lavori riguardanti via dell’Amore) esistono tre ipotesi di lavoro: una prima ipotesi prevede la riapertura totale ed è quella che a parere della scrivente comunità andrebbe percorsa, poi ci sono altre due strade, relative ad aperture parziali, ad anelli: è evidente che ognuna delle tre ipotesi poste in campo ha un diversi costi di realizzazione. "Chiediamo alle amministrazioni interessate: perché non si intraprende almeno una delle tre soluzioni previste? Vogliamo sperare che questa mancanza di assunzione di scelta non dipenda da motivi di rapporti squisitamente politici, se così fosse sarebbe gravissimo. Ma se è vero che quanto meno per il sentiero Azzurro e per via dell’Amore, qualche ipotesi è stata messa in campo, è altrettanto vero che per le spiagge di Corniglia e Guvano nulla ad oggi è stato fatto, tranne il posizionare cartelli di divieto di accesso. Facile, troppo facile. Crediamo sia chiarissimo a tutti cosa significherebbe in termini di decongestione dei paesi l’apertura del sentiero Azzurro nel tratto Manarola-Corniglia, crediamo sia chiaro a tutti vista la ridotta presenza di arenili cosa significherebbe un recupero delle spiagge di Corniglia e Guvano, crediamo sia chiaro a tutti cosa rappresenterebbe il recupero di queste due spiagge in termini di salvaguardia del territorio e di opportunità economiche". Il richiamo è all'unità decisionale: "Non possiamo esimerci ancora una volta dal rilevare un frazionamento delle sedi decisionali, una incapacità di sintesi e programmazione degli interventi necessari, con gli Enti preposti che guardano uno all'altro, passandosi il cerino. Questo territorio, baciato da una fortuna indecifrabile, può e deve disegnare il proprio futuro. Quindi una sola domanda rivolgiamo alle amministrazioni interessate: come pensate di garantire un futuro ambientale a questo territorio?"