"Il semaforo di Punta Mesco potrebbe diventare un rifugio"

Cinque Terre - Val di Vara - Siamo nel pieno dell'atteso weekend delle Giornate del Fai d'autunno, che il Fondo ambiente italiana ha voluto dedicare alla Spezia alla scoperta dell'arsenale militare, con visite a tutto tondo, curiosità e riflessioni sul passato, sul presente e soprattutto sul futuro della base navale. E in questi giorni tanto sentiti, il Fai Giovani spezzino coglie l'occasione per lanciare un appello finalizzato alla tutela e al rilancio del patrimonio. "Durante l'escursione a cui abbiamo partecipato nei giorni scorsi al Podere Case Lovara e a Punta Mesco - spiegano le ragazze e i ragazzi del Fai -, abbiamo constatato lo stato di abbandono e di degrado della zona in cui sorgono i ruderi dell’antico eremo di Sant'Antonio".



Se si prosegue per alcune decine di metri si arriva alle costruzioni del semaforo del promontorio di Punta Mesco, un vecchio faro segnaletico della Marina Militare allo spartiacque tra Levanto e Monterosso. "Il manufatto, costruito oltre due decenni fa - hanno scritto su Facebook i Giovani del Fai -, sembra chiedere al visitatore che si imbatte in tale squallore un vero progetto di riqualificazione che potrebbe portare ad usufruire del posto come rifugio, punto di accoglienza , bar ecc. dato che in poco tempo si può raggiungere Monterosso con la prosecuzione dal sentiero principale". Idea lanciata, sostegno e orecchie aperte cercasi.