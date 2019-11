"Dov'è finito il gallo nero della Val di Vara?"

Cinque Terre - Val di Vara - Riteniamo necessario far conoscere alla opinione pubblica il pensiero degli allevatori del Gallo Nero della Val di Vara sullo stato effettivo del progetto, ben oltre luoghi comuni e cattiva informazione. La storia del Gallo è lunga e viene da lontano, contraddistinta da difficoltà oggettive e dall’uso strumentale talora fatto a discapito degli allevatori e del loro lavoro. La situazione attuale è contraddistinta dalla presenza di 350 esemplari suddivisi in quattro allevamenti, poca cosa rispetto alle aspettative di alcuni anni fa. Eppure l’animale esiste al pari di chi con caparbietà lo preserva dalla scomparsa. Va precisato che pochi anni orsono il numero dei capi allevati ha toccato le millecinquecento unità a dimostrazione che un rilancio della produzione è possibile. Il calo dei capi è da imputare ai tempi imposti dalla apertura del macello nel rispetto della normativa CE e al mancato supporto di personale qualificato per gli aspetti legati alla alimentazione e alla selezione degli animali.



In un momento in cui è facile e spesso demagogico parlare di biodiversità e tutela dei prodotti non contraffatti la storia del Gallo Nero allevato in Val di Vara è quella di una sorta di dimenticanza delle piccole realtà produttive di nicchia che rischiano davvero di scomparire. Oggi le criticità risultano essere rappresentate dal numero animali allevati ridotto e temporanea non convenienza all’utilizzo del macello avicolo di Rocchetta di Vara ultimato un anno fa dopo i lavori suppletivi correlati alla adozione del bollino CE. Rispetto al contributo iniziale di Fondazione Carige erogato tramite Slow Food gli allevatori hanno dovuto nel corso del tempo sopportare una spesa aggiuntiva non prevista di 25mila euro. Oggi il macello esiste, risulta ultimato, realizzato a norma e utilizzabile per la macellazione degli avicunicoli. E’ auspicabile la sua apertura a breve viste le continue e pressanti richieste da parte di molti agriturismi e dei ristoranti che vorrebbero aggiungere il Gallo Nero nel proprio menù. L’animale, lo ribadiamo con forza, non è estinto ma abbisogna di un sostegno delle istituzioni mirato allo sviluppo del progetto che ha subito nel corso degli anni numerose battute di arresto. C'è poi da tenere conto dell'assenza di un programma con supporto qualificato di specialisti che consenta la selezione razionale dei capi e l’individuazione di una alimentazione correlata in grado di rispondere al disciplinare di allevamento di un animale che vive e si nutre all’aperto.



A fronte di una situazione delicata e complessa come quella sopra descritta, gli allevatori, supportati dalla propria Associazione e dal Consorzio “L’Altra Liguria”, avevano due scelte: continuare o abbandonare per sempre il progetto. Mesi orsono hanno deciso di proseguire nel percorso intrapreso pur consapevoli delle difficoltà. Il progetto originario è stato voluto da una delle associazioni di categoria del comparto agricolo nell’ormai lontano 2004 ed è proprio alle associazioni riunite nel GAL spezzino che gli allevatori si sono rivolti mesi orsono affinché il Gallo Nero possa avere un futuro credibile. E’ bene che l’opinione pubblica e quanti in Val di Vara e altrove hanno a cuore il progetto sappiano che l’Associazione degli allevatori, in accordo con il Consorzio “L’Altra Liguria”, ha assunto contatto con il direttivo del GAL alla fine dell’anno 2017 presentando nel mese di aprile 2019 un progetto, per un importo contenuto e motivato nelle varie voci, volto alla formazione di nuovi allevatori e alla individuazione di figure professionali in grado di supportare il progetto stesso in ordine alla selezione genetica e alla alimentazione.



Crediamo infatti che il Gallo Nero della Val di Vara possa rappresentare, unitamente alla carne bio della Cooperativa San Pietro Vara e al formaggio della Cooperativa casearia della Val di Vara, una ulteriore produzione di qualità con quello che ne consegue in termini di riqualificazione e valorizzazione del territorio. Si pensi poi alla fauna selvatica, ad iniziare dal cinghiale, che può tramutarsi da danno per l’agricoltura a opportunità di lavoro per i giovani della Val di Vara se macellazione avicola e fauna selvatica si svolgessero nello stesso luogo. Le filiere non vanno a contrapporsi ma

possono e devono creare le condizioni per nuovi spazi occupazionali. Riteniamo che la collaborazione con le istituzioni nelle varie forme possa e debba rappresentare un importante valore aggiunto per la crescita della valle. Recentemente gli allevatori hanno preso contatto con l’Università di Milano per dare corpo al progetto ricevendo l’assicurazione che la collaborazione sarà non solo possibile ma utile per entrambe le parti. Riteniamo conseguentemente che spetti alle istituzioni, in primo luogo Regione e GAL, dare risposta alle richieste degli allevatori per rilanciare insieme una filiera importante a beneficio delle aziende e del territorio. Il rilancio non è solo possibile ma necessario per non vanificare gli sforzi fin qui fatti anzitutto da parte degli allevatori stessi i quali non chiedono elemosine ma semplicemente il riconoscimento di un progetto che necessita di un concreto rilancio.



Walter Filattiera

Presidente Consorzio “L’Altra Liguria”



Marco Kircheis

Presidente Associazione Allevatori “Gallo Nero della Val di Vara”



Conosciamolo: Razza rustica da carne che ben si adatta anche a climi avversi. La produzione di uova annua è di circa 150 unità. Cresce lentamente e raggiunge il peso ideale per la macellazione dopo circa 10 mesi di vita; le galline dai 2kg ai 2,5kg mentre i galli raggiungono e superano i 3kg. Necessita il pascolo ed ha una forte attitudine alla cova. L'ispirazione per la creazione di questa razza, frutto di vari incroci, deriva dalla Gigante Nera d'Italia, razza ormai estinta creata per volontà del duce durante il ventennio fascista. Testimonianze riportano pesi del gallo fino ai 6kg. La storia del Gallo Nero della Val di Vara trae origini dalla Gigante Nera d'Italia, la razza che doveva sfamare la famiglia italiana! Fra le caratteristiche, oltre a dover avere il piumaggio e le zampe neri, doveva raggiungere il peso considerevole di almeno 3kg. L'allevatore Frau Sanna, operante nel Pollaio Provinciale di Genova, riuscì a produrre un gallo che nell'arco dei due anni aveva raggiunto i 6kg. Tutto ciò si evince da un articolo scritto dallo stesso Frau Sanna sulla rivista “Animali da bassa corte” nel 1924. Dopo di che si perdono le notizie in merito alla razza creata e non trovando documentazione sulla distribuzione di questi polli, la Gigante Nera d’Italia viene dichiarata, a ragion veduta, estinta. La presenza di un pollo nero non molto definito un po' in tutta la Liguria, ma in special modo in Val di Vara, ha scaturito l'idea di un progetto iniziato dal Parco di Monte Marcello e continuato dalla CIA (Confederazione Italiana Agricoltori). Nasce un'associazione che tuteli gli allevatori, i quali, ispirati dai buoni esiti del Frau Sanna, si avventurano anche loro fra incroci e selezioni. Nasce il presidio Slow Food “Gallo Nero della Val di Vara”. Pur sempre attingendo all'idea originaria di creare una razza completamente nera che crescesse lentamente (come una volta) e che riuscisse a raggiungere il considerevole peso di almeno 3kg, l'obiettivo degli allevatori è quello di riuscire a registrare la razza attenendosi al rigido disciplinare che si sono auto imposti. Il Gallo Nero della Val di Vara è un pollo dalla duplice attitudine (sia uova sia carne), ha un piumaggio nero lucido con riflessi verdi scuro. Le zampe sono nero/grigie prive di piumaggio, gli occhi scuri, mentre la cresta è rosso vivo a 5 punte. Ama pascolare e predilige gli spazi aperti rispetto a quelli chiusi e angusti. La carne risulta molto soda e magra e per le sue proprietà necessita della cottura in umido.