"Battilani tradisce elettori, noi del centrodestra coerenti e trasparenti"

Cinque Terre - Val di Vara - "Come capogruppo di opposizione del consiglio comunale di Bolano , non esprimo alcuna meraviglia. Credo piuttosto che i nostri concittadini bolanesi possano sentirsi traditi e meravigliati dalla strategia del loro sindaco allora uscente che già nella sua prima campagna elettorale, nonché nell'ultima, si candidava attraverso una lista civica senza adottare una bandiera vera e propria". Alessandra Mari, candidata della Lega alle comunali della scorsa primavera, commenta il passaggio del sindaco Battilani dal Pd a Italia Viva.



"Il sindaco Battilani - prosegue la capogruppo del centrodestra - nel salutare il Pd ha espresso la sua reale posizione politica ( peraltro abbandonandola disinvoltamente come il suo collega di Vezzano ), finora posizione sotterranea che per scelta strategica era stata coperta da una veste civica, una modalità purtroppo ricorrente politicamente, atta solo a raccogliere pluriconsensi. Noi esponenti politici del centro destra e della Lega siamo fieri di portare avanti con coerenza e trasparenza i principi del nostro partito, in un concerto di propositi a difesa ed in nome del bene comune, senza bisogno di ricorrere a tattiche o sperimentazioni che illudano la comunità elettorale".