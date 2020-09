"Altro che sicurezza, per il Fosso dei laghi ritardo superiore a un anno"

Cinque Terre - Val di Vara - "Abbiamo completato l'intervento idraulico, finanziato interamente da Regione Liguria, necessario dopo i drammatici eventi del novembre 2018. Occorre fare ancora molto, ma (intanto...) siamo in sicurezza". Così il sindaco di Riccò del Golfo, Loris Figoli, alcuni giorni fa sul suo profilo Facebook, nell'annunciare l'avanzamento dei lavori all'interno del Fosso dei laghi.



Ma ad alcuni abitanti della zona le affermazioni del primo cittadino non sono andate giù, soprattutto quelle relative alla "sicurezza idraulica".

"Premesso che per "sicurezza idraulica" altro non si intende che la basilare definizione materiale del nuovo bacino e che la reale fine lavori è assai lontana - dichiarano a CDS - stupisce cotanto entusiasmo mostrato, considerando i mostruosi ritardi accumulati ed i pesanti disagi che hanno gravato e continuano a gravare sulle spalle degli abitanti di Riccò Vecchio. L'opera, rientrante tra gli interventi di 'somma urgenza' e affidata direttamente al geometra Lupi e all'architetto Lupi, si sarebbe dovuta ultimare entro il 27 giugno 2019. A oltre 12 mesi da quella scadenza, il cantiere presenta ancora scavi aperti prolungando ulteriormente il già pesante disagio sofferto dagli abitanti. Riteniamo quindi fuori luogo (ma sicuramente puntuale per abbagliare l'elettore) l'entusiasmo mostrato dal sindaco nel post in questione e soprattutto non rispettoso dei cittadini perché eventualmente gli unici che dovrebbe infinitamente ringraziare, sono solo i pazienti abitanti di Riccò Vecchio".