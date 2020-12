"A Riomaggiore dati differenziata bassi per errata separazione dei materiali. Possiamo migliorare"

Cinque Terre - Val di Vara - Con il turismo fermo si può far decollare la differenziata. E’ il pensiero del sindaco di Riomaggiore Fabrizia Pecunia che in una nota lancia l’appello ai suoi cittadini affinché venga migliorato il metodo di conferimento dei rifiuti.



“La raccolta differenziata è la migliore alternativa allo smaltimento dei rifiuti in discarica – spiega -.Differenziare i rifiuti significa tutelare l’ambiente ma anche, per tutti noi, significa contribuire allo sviluppo del proprio Comune ed alla sostenibilità del proprio territorio, aumentare la qualità della vita creando ricchezza e benessere, attraverso il riutilizzo e la rigenerazione delle risorse, e farlo, soprattutto, nel completo rispetto della natura. Purtroppo, ancora oggi, i maggiori problemi riscontrati nella raccolta differenziata porta a porta svolta nel Comune di Riomaggiore derivano dall’errata separazione dei materiali differenziabili; questo comportamento penalizza la qualità del servizio oltre che a vanificare lo sforzo di tutti i cittadini più virtuosi. Dobbiamo utilizzare questo tempo a disposizione, nel quale il turismo è sostanzialmente fermo, per migliorare la percentuale di raccolta differenziata nel nostro Comune, mantenendola elevata anche durante il periodo invernale”.



“Per questo – prosegue il sindaco - a partire da sabato 5 dicembre, su tutto il territorio comunale, verrà avviato un periodo di controlli puntuali dei rifiuti esposti, durante il quale i sacchi non conformi (sacchi neri o sacchi trasparenti con evidente mancata differenziazione dei materiali) saranno “bollati” come non conformi e rimossi solo dopo opportuna verifica. Si ricorda che il materiale deve essere esposto esclusivamente in sacchi trasparenti, compreso l'indifferenziato. Questo arco temporale permetterà di svolgere i necessari controlli da parte delle autorità competenti a seguito dei quali potranno essere emesse sanzioni per errato conferimento dei rifiuti.”



Il vademecum per un conferimento corretto



Per fare una buona raccolta differenziata basta solamente un po’di attenzione giornaliera. I rifiuti devono essere smaltiti, sulla base del calendario di conferimento, come segue:

• Imballaggi in plastica e metalli;

• Carta e cartone;

• Vetro;

• Rifiuto organico;

• Rifiuto residuo non riciclabile

Tutti i restanti rifiuti urbani e assimilabili possono essere conferiti presso i centri di raccolta.



Per ogni dubbio su come differenziare correttamente i rifiuti è possibile:

• scaricare gratuitamente dal sito di Acam Ambiente il “Rifiutologo”: una pratica guida utile per individuare il corretto modo di smaltimento di ogni materiale https://www.acamambiente.com/sites/default/files/allegati/pagine-istituzionali/Rifiutologo%20A5%20ACAM%20La%20Spezia%202019%20x%20sito.pdf;

• consultare l’app gratuita EcoIren per avere sempre a portata di mano tutte le informazioni sulla raccolta differenziata.



Acam Ambiente è sempre a disposizione tramite i seguenti canali:



Servizio di Customer Care Acam Ambiente per informazioni, richieste e segnalazioni riferite al Servizio di Raccolta e Igiene Urbana: Numero Verde 800487711 dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00 e il sabato dalle 8:00 alle 13:00; e-mail: acamambiente@gruppoiren.it.

Sportello Ambiente: Via A. Picco, 18 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 15:00, sabato dalle 8:30 alle 12:30;

Sito internet: www.acamambiente.com;

Scaricando gratuitamente la APP EcoIren per smartphone o tablet



(foto: repertorio)