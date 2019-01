"A Riomaggiore cartellonistica ferma da anni. Non è sempre colpa della burocrazia..."

Cinque Terre - Val di Vara - Che la burocrazia sia il tumore più esteso nel corpaccione italico lo sanno bene tutti gli imprenditori, tutti i cittadini che hanno a che fare con sanità, pensioni, uffici di collocamento: la burocrazia è il grande nemico. Ma può anche venir bene, come capro espiatorio; per esempio per l'amministratore eletto è colpa degli uffici, delle leggi contradditorie, dei possibili ricorsi, se non riusciamo a ....Tutto vero, in una certa misura. Qui nel Comune di Riomaggiore si parla tanto di accoglienza turistica ma da X anni (il numero mettetecelo voi per non fare torto a nessuno) la cartellonistica informativa e pubblicitaria è ferma, immobile, pietrificata. Mi correggo, dopo X anni è stato dato mandato per uno studio.



Ovviamente se storci il naso per i tempi biblici la risposta è sempre quella: "è la burocrazia". In realtà tu buon amministratore eletto in un giorno ti giri i paesi e le frazioni per farti un'idea di dove mettere i cartelli, il giorno dopo ci ripensi mentre studi quelle cinquanta pagine di regolamenti, il terzo giorno dai mandato agli uffici di scrivere le carte necessarie ed individuare l'incaricato, l'impegno di spesa, in questo caso molto contenuto, alla prima riunione. Diciamo un mese, due a stare larghi? Sbagliato: X anni.



La faccio troppo facile? Io credo nel valore e nell'impegno delle persone, indipendentemente dalle simpatie personali.

Vi pesa l'aumento della tassa di soggiorno? Legittima lamentela come operatori, ma avete sentito qualche amministratore esplorare strade alternative per il finanziamento dei lavori? Eppure chi cerca trova, per esempio nella legge istitutiva dei Parchi, un'interpretazione estensiva della parte dedicata all'autofinanziamento potrebbe portare ad una carta obbligatoria per chiunque entri in Area Parco (Legge 394/1991 Art.16 comma F :costituiscono entrate del Parco "i proventi dei diritti di ingresso"). Ci vuole anche coraggio politico talvolta, mi pare manchi. E di equilibrismi si muore.



Tratto da un intervento su Facebook di Eugenio Bordoni, operatore turistico